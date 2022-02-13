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12:14, 13 февраля 2022 года Человек собаке – друг? Орловцы не перестают жаловаться на нападения бродячих собак. Покусанные животными жители в травмпункт приходят ежедневно. О том, как решить проблему, не нанося при этом вреда ни собакам, ни людям выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





По словам врачей трамвпункта больницы им. Семашко, ни одна смена не обходится без покусанного пациента. Кроме неприятных эмоций и порванных брюк, встреча с бездомным «шариком» может грозить летальным исходом - в случае если у животного было бешенство.



Григорий Жуликов, травматолог больницы им Семашко: «Не предусматривается, какая собака кусала - домашняя, не домашняя, прививалась ли она от бешенства или нет, мы однозначно назначаем курс прививок. Но если животные остаются в течение десяти дней живыми, то это стопроцентно животное не бешеное».

Люди, сочувствующие бездомным животным, устраивают для них ночлежки и подкармливают. «Зимние квартиры» под балконами и близлежащую территорию стая считает своей и, как и положено, начинает её охранять, иногда бросаясь на людей.



Муниципальный приют для животных в Орле должен был появиться ещё в январе 2020 года. Дело сдвинулось с мертвой точки только в прошлом году. В бюджете на это заложено более 40 миллионов рублей. Зоозащитники говорят: за меньшие суммы в других регионах построили приюты по типовым проектам с нуля. В нашем городе пошли другим путём: выделили заброшенное помещение на территории «Спецавтобазы». По нормативам, в приюте должно быть проведено освещение, отопление и вода. Пока ничего из перечисленного нет. Но уже готова проектно-сметная документация. И в ближайшее время будут искать подрядчика, который займётся капитальным ремонтом.



Приют рассчитан на 150 животных. Их будут стерилизовать и выпускать в среду обитания. По словам замначальника управления ветеринарии Орловской области Виталия Сиротина, в приюте предусмотрено помещение для содержания агрессивных собак и кошек, хирургический кабинет, площадка для выгула.



Приют облегчит ситуацию, но не решит её. По самым скромным подсчётам, в Орле порядка 15 тысяч безнадзорных животных. День ото дня их количество растёт - по вине тех, кто приручил, но не в ответе за это. Их зоозащитники предлагают наказывать рублем.



Виталия Румянцева, зоозащитник: «Для людей, которые выкидывают домашних животных, которые выпускают их на самовыгул необходимо, на мой взгляд, вводить штрафы. И это не пятьсот и не тысяча рублей. Я считаю, что штрафы должны начинаться от 5 тысяч».

Да и в сфере жестокого обращения с животными в законодательстве есть пробелы, считает Виталия Румянцева.



Виталия Румянцева, зоозащитник: «В конце декабря к нам в организацию поступила на лечение собака Ася. Её при свидетелях белым днём хозяин выкинул с четвёртого этажа. Уголовное дело не возбудили - нет оснований».

Сократить количество безнадзорных собак поможет стерилизация. Необходима она и домашним питомцам. Если они не представляют племенной ценности, то зоозащитники советуют прибегнуть к процедуре. Ведь собака - друг человека, а мы становимся врагами, когда пускаем на самотёк их численность.





Юлия Сабельникова





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