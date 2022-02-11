Главная » Новости



20:30, 11 февраля 2022 года В Болхове создали ансамбль шумовых инструментов Не так давно коллектив получил звание «Народного любительского». Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина познакомилась с исполнителями и сама попробовала сыграть на «дрыньке».





Когда другие бабули от малейшего шума хватаются за голову, Лидия Плотникова сама не прочь пошуметь, поэтому занимается в ансамбле «Печки-лавочки». Шумовые инструменты как будто отгоняют и невзгоды, и годы.



Лидия Плотникова, участница Народного любительского коллектива «Печки-лавочки»: «Я не считаю что мне девяносто первый год, как будто лет семьдесят. Играю на ложках - и на деревянных, и на металлических, и в дудочек».

Болховский коллектив «Печки-лавочки» уникален, как и инструменты, на которых они играют. Помимо традиционных бубнов, ложек и трещоток в ход идут разные предметы быта - бухгалтерские счёты, стиральные доски, подставки для компакт-дисков, создали настоящую ударную установку из вёдер, даже старинную прялку приспособили. Некоторые инструменты создают сами из подручных средств. Что, как и в какой момент прозвучит, решает руководитель Таисия Скобцева. Музыкальное образование исполнителям иметь не обязательно. Главное - чувство ритма, внимание и желание.



Коллектив успешно гастролирует по району, области и даже по соседним регионам. Недавно ансамбль участвовал в VII фестивале православной культуры и традиций малых городов России «София-2021» и занял второе место.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2