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21:00, 11 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Как оформить дистанционный больничный? Корреспондент ГТРК «Орёл» проверил на собственном опыте.



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- Музыка вещей. В Болхове создали ансамбль шумовых инструментов.



- Орловцам предлагают проследить за приключениями героя фильма «Непослушник». Новая российская премьера заставляет и улыбнуться, и задуматься.



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