Главная » Новости



21:19, 11 февраля 2022 года «Непослушник» - в кино Режиссером ленты выступил Владимир Котт («Карп отмороженный»). Продюсер фильма — Георгий Малков. Главные роли исполнили Виктор Хориняк (трилогия «Последний Богатырь»), Аглая Тарасова (дилогия «Лёд»), Таисия Вилкова («Гоголь»), Максим Лагашкин («Жуки», «(Не)Идеальный мужчина») и Юрий Кузнецов («Огонь», «Ёлки последние»). Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия».





«Непослушник» — это история блогера-хулигана Димы (Виктор Хориняк), завоевавшего популярность своими скандальными и смешными «видосами». На него подписаны миллионы, он - настоящая звезда. Но славу надо всё время поддерживать, иначе рискуешь потерять всё! В погоне за хайпом Дима заходит слишком далеко – теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, блогеру-беглецу придётся спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. И там Диме будет совсем не до хайпа…



«Непослушник» – это авторский вымысел в рамках жанрового кино. С одной стороны, это комедия положений, а с другой – это картина о фундаментальных вещах, которые лежат в основе нашей жизни и надежда, что настоящая любовь может победить любой цинизм, живущий внутри нас», – говорит режиссёр фильма Владимир Котт.



Значительная часть съёмок проводилась на территории ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Комплекс расположен в селе Васильевское Ивановской области. Церкви были построены в конце XVIII-начале XIX века.



«Эта комедия затрагивает очень важные и актуальные аспекты жизни каждого из нас. Порой за маской социальных сетей мы забываем о том, что по-настоящему важно, правильно и ценно», – говорит актриса Таисия Вилкова.



Сегодня съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с теми, кто уже посмотрел фильм. Среди них оказался и служитель церкви с супругой. Гавриил и Дарья Нетреба на Орловщину приехали к любимой теще. Молодой человек - настоятель храма в городе Невель, а потому сюжетная линия фильма ему была особенно интересна, ведь он точно знает, что события в жизни происходят совсем не случайно.



Гавриил Нетреба, житель Псковской области: «Хорошего священника показали - папку, батю, который может с любовью принять. Хотелось бы, чтобы каждый человек нашёл для себя такого отца, с которым можно пообщаться, иногда просто поплакаться». Дарья Нетреба, жительница Псковской области: «Есть такие моменты, когда ты искренне радуешься за человека, есть моменты, когда ты за него так переживаешь, не знаешь, как ему помочь и примеряешь его образ на себя».

Поставить себя на место героев фильма у орловцев ещё есть возможность. «Непослушник» - ещё идёт в кинотеатрах.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2