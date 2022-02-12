Главная » Новости



11:20, 12 февраля 2022 года Анна Савонина забросила первую в своей карьере шайбу на Олимпиаде Впрочем, успех уроженки Орловской области не помог сборной команде России продвинуться дальше по турниру.





Сегодня в Пекине состоялся четвертьфинальный матч в женском хоккейном турнире между командами России и Швейцарии. Наша национальная сборная дважды сравнивала счет, но это не помогло довести дело до положительного результата. Итог игры – поражение россиянок 2:4. Одна из шайб нашей команды на счету уроженки Орловской области Анны Савониной.





Фото:







Этот матч стал для нашей команды завершением выступления в Пекине. Мужская сборная России по хоккею сегодня же проведет свой заключительный матч в рамках группового этапа. Соперник – сборная Чехии. В составе нашей национальной команды на лед выйдет орловец Александр НикишинФото: Instagram Анны Савониной





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2