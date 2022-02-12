В Орловской области - 815 новых случаев коронавирусной инфекции

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12:28, 12 февраля 2022 года
В Орловской области - 815 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализирован 181 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 815 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализирован 181 человек, после выздоровления выписано 337 человек, умерло четыре человека.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 88 071;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 673.
Орловское Информбюро