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12:30, 12 февраля 2022 года Дети до 14 лет могут самостоятельно получить печатный ковид-сертификат Ранее печатный ковид-сертификат могли получить только совершеннолетние.





Как следует из приказа Минздрава РФ, лица младше 18 лет смогут с 21 февраля самостоятельно получить в РФ печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией,



Дети, не достигшие 14 лет, для получения сертификата должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.



Приказ Минздрава вступает в силу с 21 февраля 2022 года. Ранее печатный ковид-сертификат могли получить только совершеннолетние.



Также приказом устанавливается, что если при обращении за бумажным сертификатом на основании положительного теста на наличие антител информация об этом отсутствует на портале госуслуг, то можно направить жалобу в Роспотребнадзор.



Ранее Минздрав утвердил приказ, которым предусматривается дополнение медицинского сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Сертификат на основании положительного теста на антитела можно будет оформить с 21 февраля.





Орловское Информбюро





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