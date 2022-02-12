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12:40, 12 февраля 2022 года В 2021 году орловцы сдали в Росгвардию 45 единиц оружия и 170 патронов Общая сумма выплаченного гражданам денежного вознаграждения превысила 250 тысяч рублей.





Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в минувшем году подразделение государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства приняло от орловцев 45 единиц оружия и 170 патронов. За добровольную сдачу оружия выплачивается вознаграждение. Общая сумма за год превысила 250 тысяч рублей.



Уже в этом году сотрудники Росгвардии приняли от заявителей 4 единиц оружия.



В настоящий момент в Орловской области на учёте состоит около 22 тысяч человек, у которых на руках почти 37 тысяч единиц оружия, из них основное количество единиц – это охотничьи оружья. Наименьшее количество единиц составляет травматическое, газовое и сигнальное оружие.



В Орле в преддверии 53 годовщины создания Центра лицензионно-разрешительной работы наградили лучших сотрудников.





Орловское Информбюро





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