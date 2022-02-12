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12:57, 12 февраля 2022 года
Владимир Круглый проголосовал за Тургеневский дубЗнаменитое дерево из Спасского-Лутовиново принимает участие в конкурсе «Европейское дерево года».
Как сообщает региональный информационный портал, сенатор Совета Федерации Владимир Круглый проголосовал за Тургеневский дуб и призвал всех последовать его примеру.
Владимир Круглый: «У меня с этим местом связано очень много событий, встреч, переживаний, Когда я узнал, что пронесшийся над Орлом ураган с корнем вырвал могучий двухсотлетний Тургеневский дуб, было чувство, что лишился чего-то родного и близкого. Уникальное дерево, посаженное классиком мировой литературы, было значимым символом не только для россиян, но и для жителей других стран. Оно, безусловно, достойно звания «Европейское дерево года».
Напомним, Тургеневский дуб погиб после урагана, пронёсшегося на Орловщиной 30 ноября. Тем не менее, знаменитое дерево принимает участие в международном конкурсе «Европейское дерево года». Сейчас Тургеневский дуб – в тройке лидеров.
Голосование продлится до 28 февраля.
Орловское Информбюро