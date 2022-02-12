Главная » Новости



13:21, 12 февраля 2022 года В Малоархангельском районе полиция проверила состояние дорог Обследовалась автодорога Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, накануне в Малоархангельском районе сотрудники ГИБДД проверили состояние автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое. В результате обследования были выявлены ямы, отсутствие разметки и дорожного знака «Уступи дорогу» на 10 километре.



В связи с этим были составлены акты и внесены представления по устранению недостатков, угрожающих безопасности людей. Проводится административное расследование.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2