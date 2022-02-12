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13:37, 12 февраля 2022 года

На Новосильском шоссе в Орле собираются открыть приют для бездомных животных

Торги по выбору подрядчика пройдут на следующей неделе.


В Орле на Новосильском шоссе, д. 18 после капитального ремонта здания откроется приют для бездомных животных. Об этом сообщает информационный портал Орловской области. На данные цели в 2022 году выделяется 40,7 млн рублей. Необходимая проектно-сметная документация подготовлена в 2021 году. Торги по выбору подрядчика пройдут на следующей неделе.

Приют рассчитан на 150 безнадзорных собак ежемесячно. Животные после ветеринарных профилактических мероприятий, стерилизации, идентификации будут выпускаться на прежние места обитания. В учреждении пожизненно будут содержаться только безнадзорные особи, проявившие немотивированную агрессивность.


Орловское Информбюро


 
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