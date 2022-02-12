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13:51, 12 февраля 2022 года

В 2022 году Дмитровскому историко-этнографическому музею выделят более 1 миллиона рублей

Об этом сообщает администрация Дмитровского района.


В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» стартовала программа, призванная помочь муниципальным музеям приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более современными.

В этом году из средств федерального бюджета будет выделено 1,058 млн. рублей на техническое оснащение Дмитровского историко-этнографического музея.
Дмитровский музей был открыт 8 декабря 1977 года. Ежегодно музей посещают около 900 человек.

За историю существования музеем собрано более шести тысяч экспонатов. В постоянной экспозиции музея представлены уникальные музейные предметы. Среди прочего есть вещи, принадлежавшие известному композитору Василию Калиникову.

Фото администрации Дмитровского района Орловской области


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