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14:15, 12 февраля 2022 года Сегодня Станислав Шувалов контролирует обстановку в орловских медучреждениях К этому часу глава департамента здравоохранения посетил поликлиники Орла и Знаменскую амбулаторию Плещеевской ЦРБ.





Сегодня глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов контролирует обстановку в орловских медучреждениях. Об этом он сообщает в своем Instagram. К этому часу он посетил Знаменскую амбулаторию Плещеевской ЦРБ, поликлиники №2 и № 3, а также поликлинику больницы им. Боткина. Как отметил Шувалов, на момент его посещения амбулатории в Знаменке и поликлиники больницы им. Боткина, очереди желающих попасть на приём небольшие. Чего не скажешь о поликлиниках № 2 и № 3.



Станислав Шувалов: «В БУЗ ОО "Поликлиника 2" работают 2 бокса, людей немало, проговорили с главным врачом, что за ситуацией следить будут внимательно и будут решать вопрос с третьим боксом. В третьей поликлинике работает два бокса, люди на приём есть, одна пациентка ждёт 1,5 часа, но уже заходит в бокс. Примем всех, к сожалению, и в этой поликлинике много специалистов болеет. Вместе с руководством учреждения будем стараться организовать работу так, чтобы время ожидания приёма было меньше».



Станислав Шувалов отметил также, что «по всем медицинским организациям болеет пятая (а то и большая) часть сотрудников», и просил орловцев с пониманием относиться к этой ситуации.





Орловское Информбюро





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