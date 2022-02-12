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14:15, 12 февраля 2022 года

Сегодня Станислав Шувалов контролирует обстановку в орловских медучреждениях

К этому часу глава департамента здравоохранения посетил поликлиники Орла и Знаменскую амбулаторию Плещеевской ЦРБ.


Сегодня глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов контролирует обстановку в орловских медучреждениях. Об этом он сообщает в своем Instagram. К этому часу он посетил Знаменскую амбулаторию Плещеевской ЦРБ, поликлиники №2 и № 3, а также поликлинику больницы им. Боткина. Как отметил Шувалов, на момент его посещения амбулатории в Знаменке и поликлиники больницы им. Боткина, очереди желающих попасть на приём небольшие. Чего не скажешь о поликлиниках № 2 и № 3.

Станислав Шувалов: «В БУЗ ОО "Поликлиника 2" работают 2 бокса, людей немало, проговорили с главным врачом, что за ситуацией следить будут внимательно и будут решать вопрос с третьим боксом. В третьей поликлинике работает два бокса, люди на приём есть, одна пациентка ждёт 1,5 часа, но уже заходит в бокс. Примем всех, к сожалению, и в этой поликлинике много специалистов болеет. Вместе с руководством учреждения будем стараться организовать работу так, чтобы время ожидания приёма было меньше».

Станислав Шувалов отметил также, что «по всем медицинским организациям болеет пятая (а то и большая) часть сотрудников», и просил орловцев с пониманием относиться к этой ситуации.


Орловское Информбюро


 
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