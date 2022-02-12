В Залегощенском районе проверили состояние школьных маршрутов

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15:34, 12 февраля 2022 года
В Залегощенском районе проверили состояние школьных маршрутовЗимнее содержание дорог не порадовало инспекторов ГИБДД.
В Залегощенском районе инспекторы ГИБДД проверили состояние дорог до села Казарь и деревни Кочетовка. По этим дорогам курсируют школьные автобусы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, были выявлены недостатки в зимнем содержании дорог: автобусные остановки не расчищены от снега, имеется снежный накат, проезжая часть не обработана противогололёдными составами. Всё это создаёт угрозу жизни и здоровью людей.
По результатам обследования в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро