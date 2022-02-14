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8:38, 14 февраля 2022 года Участок дороги Болхов - Орёл - Витебск далёк от идеала На днях сотрудники ГИБДД провели обследование дорог в Хотынецком районе.





Сотрудники ГИБДД в Хотынецком районе обследовали часть автодороги Болхов – Орёл - Витебск. Для выявления дефектов инспекторы пользовались универсальной дорожной рейкой, полученной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Размер выбоин не порадовал полицейских, в результате чего было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. Санкции данной статьи: административный штраф на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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