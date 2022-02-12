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20:53, 12 февраля 2022 года В Орловской области состоялась «Лыжня России» Главный старт в регионе принял парк Победы в Орле.





Сегодня в Орле и ещё в 10 муниципалитетах региона состоялась «Лыжня России». Взяли старт на различных дистанциях порядка 1500 орловцев. Центральный старт впервые принял парк Победы. Лыжникам были предложены дистанции 1, 2 и 3 километра. Первые три спортсмена, показавшие лучшее время, были награждены кубками и памятными медалями. Фото из Инстаграма орловских лыжников





Анастасия Дорохова





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