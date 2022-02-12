Мужская сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде

В овертайме наша национальная команда уступила сборной Чехии со счетом 5:6.

Сегодня мужская сборная России по хоккею сыграла свой третий матч на Олимпийских играх в Пекине. Соперником нашей команды стала сборная Чехии. В первой пятёрке сборной России на лёд выходил орловец Александр Никишин. Итог встречи – поражение в овертайме 5:6.

Отметим, что шестую шайбу наша команда пропустила на последней минуте дополнительного тайма, играя в меньшинстве. Удаление за нарушение правил получил Александр Никишин.

Однако, несмотря на поражение, сборная России продолжит участие в Олимпиаде. Четвертьфинальный матч состоится позднее. Точное время и соперник станут известны позднее.