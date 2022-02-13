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12:28, 13 февраля 2022 года В Орловской области – 806 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 95 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано95 человек, после выздоровления выписано 315 человек, скончались семь человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 88 877;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 680.





Орловское Информбюро





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