В Орловской области – 806 новых случаев коронавирусной инфекции

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12:28, 13 февраля 2022 года
В Орловской области – 806 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 95 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано95 человек, после выздоровления выписано 315 человек, скончались семь человек.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 88 877;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 680.
Орловское Информбюро