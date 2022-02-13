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12:30, 13 февраля 2022 года Выпускники школ 2022 года столкнутся с изменениями в ЕГЭ Досрочный период Единого госэкзамена начнётся 21 марта.





Как пишет «Российская газета», экзаменационные материалы ЕГЭ по всем предметам были обновлены. Теперь во всех КИМах делается ставка не на проверку предметных знаний, а на умение использовать знания на практике.



Для получения аттестата в 2022 году все без исключения 11-классники будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и базовую математику. Исключение прошлого года, когда математику не сдавали, больше не действует.



В экзамене по базовой математике выпускников появятся новые задания, а некоторые исчезнут. Так, например, больше внимания будет уделено геометрии.



Есть изменения и в ЕГЭ по математике профильного уровня: убрали задания базового уровня, но добавили задание с использованием графика функции из курса алгебры и вопрос по теории вероятности повышенного уровня сложности.



Изменения коснулись и экзамена по истории - из него исчезло историческое сочинение, но в некоторых заданиях выпускнику предлагается дать развёрнутый ответ.





Общее количество заданий в ЕГЭ по географии сокращено с 34 до 31, но при этом стало больше заданий с развернутым ответом.



Сроки проведения ЕГЭ:



Досрочный период: с 21 марта по 7 апреля, резервные дни - с 11 по 18 апреля.



Основной период: с 26 мая по 21 июня, резервные дни - с 23 июня по 2 июля.



Дополнительный период: 5 сентября - базовая математика, 8 сентября - русский язык, 20 сентября - резервный день.





Орловское Информбюро





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