Выпускники школ 2022 года столкнутся с изменениями в ЕГЭ

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12:30, 13 февраля 2022 года
Выпускники школ 2022 года столкнутся с изменениями в ЕГЭДосрочный период Единого госэкзамена начнётся 21 марта.
Как пишет «Российская газета», экзаменационные материалы ЕГЭ по всем предметам были обновлены. Теперь во всех КИМах делается ставка не на проверку предметных знаний, а на умение использовать знания на практике.
Для получения аттестата в 2022 году все без исключения 11-классники будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и базовую математику. Исключение прошлого года, когда математику не сдавали, больше не действует.
В экзамене по базовой математике выпускников появятся новые задания, а некоторые исчезнут. Так, например, больше внимания будет уделено геометрии.
Есть изменения и в ЕГЭ по математике профильного уровня: убрали задания базового уровня, но добавили задание с использованием графика функции из курса алгебры и вопрос по теории вероятности повышенного уровня сложности.
Изменения коснулись и экзамена по истории - из него исчезло историческое сочинение, но в некоторых заданиях выпускнику предлагается дать развёрнутый ответ.
Общее количество заданий в ЕГЭ по географии сокращено с 34 до 31, но при этом стало больше заданий с развернутым ответом.
Сроки проведения ЕГЭ:
Досрочный период: с 21 марта по 7 апреля, резервные дни - с 11 по 18 апреля.
Основной период: с 26 мая по 21 июня, резервные дни - с 23 июня по 2 июля.
Дополнительный период: 5 сентября - базовая математика, 8 сентября - русский язык, 20 сентября - резервный день.
Орловское Информбюро