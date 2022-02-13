воскресенье 13.02.2022 15:13:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:30, 13 февраля 2022 года

Выпускники школ 2022 года столкнутся с изменениями в ЕГЭ

Досрочный период Единого госэкзамена начнётся 21 марта.


Как пишет «Российская газета», экзаменационные материалы ЕГЭ по всем предметам были обновлены. Теперь во всех КИМах делается ставка не на проверку предметных знаний, а на умение использовать знания на практике.

Для получения аттестата в 2022 году все без исключения 11-классники будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и базовую математику. Исключение прошлого года, когда математику не сдавали, больше не действует.

В экзамене по базовой математике выпускников появятся новые задания, а некоторые исчезнут. Так, например, больше внимания будет уделено геометрии.

Есть изменения и в ЕГЭ по математике профильного уровня: убрали задания базового уровня, но добавили задание с использованием графика функции из курса алгебры и вопрос по теории вероятности повышенного уровня сложности.

Изменения коснулись и экзамена по истории - из него исчезло историческое сочинение, но в некоторых заданиях выпускнику предлагается дать развёрнутый ответ.


Общее количество заданий в ЕГЭ по географии сокращено с 34 до 31, но при этом стало больше заданий с развернутым ответом.

Сроки проведения ЕГЭ:

Досрочный период: с 21 марта по 7 апреля, резервные дни - с 11 по 18 апреля.

Основной период: с 26 мая по 21 июня, резервные дни - с 23 июня по 2 июля.

Дополнительный период: 5 сентября - базовая математика, 8 сентября - русский язык, 20 сентября - резервный день.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.