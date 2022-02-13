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12:57, 13 февраля 2022 года

В Орле снова будут выбирать Тургеневскую девушку

Обладательницу титула назовут в конце апреля.


(16+) Орёл готовится к проведению областного конкурса «Тургеневская девушка - 2022». К участию приглашаются девушки в возрасте от 16 до 22 лет.

Жюри оценит манеру конкурсанток держаться на сцене, культуру речи, исполнительское мастерство, творческие способности участниц, целостность сценического образа и степень его соответствия феномену «тургеневская девушка». По мнению организаторов, феномен «тургеневская девушка» заключается в сочетании огромной нравственной силы, взрывной экспрессивности, решимости, жертвенности наряду с мягкостью и нежностью.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта. А назовут обладательницу звания «Тургеневская девушка – 2022» после конкурсного отбора, который пройдёт 28-29 апреля 2022 года, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро


 
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