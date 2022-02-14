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10:35, 14 февраля 2022 года В Орле временно запретят стоянку автомобилей возле памятника воинам-интернационалистам Ограничения будут введены 15 февраля с 06:00 до 15:00.





15 февраля с 06:00 до 15:00 в связи с проведением патриотической акции, посвящённой Дню памяти воинов-интернационалистов, будет запрещена стоянка автомобилей на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе, – сообщили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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