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11:15, 14 февраля 2022 года В Нарышкинской колонии сорвали передачу телефонов Гаджеты и комплектующие к ним пытались доставить до заключенных с помощью квадрокоптера.





В минувшую субботу в ИК-5 в поселке Нарышкино благодаря оперативной информации была сорвана передача заключенным запрещенных устройств. В 30 метрах от ограждения внутренней запретной зоны сотрудники УФСИН задержали 29-летнего молодого человека с квадрокоптером и незаконной посылкой. За решетку могли попасть два мобильных телефона, четыре сим-карты и два USB-провода. «Пилоту» грозит административное наказание, – сообщили в областном УФСИН.



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области





Артём Ежаков





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