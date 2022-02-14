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11:50, 14 февраля 2022 года Молодые орловцы могут смотреть отечественные фильмы бесплатно Для этого нужно оформить «Пушкинскую карту». Карту могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Подробности рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.





Сколько орловцев уже оформили «Пушкинскую карту»?



- На сегодняшний день 15,5 тысяч молодых людей Орловской области оформили «Пушкинскую карту». Хочу отметить, что запас - большой, это всего лишь одна треть от числа потенциальных участников в нашем регионе, и мы призываем всех воспользоваться таким замечательным проектом.



Сумма «Пушкинской карты» в этом году увеличилась, и расширился список мест, где её можно применить.



- Совершенно верно, 31 декабря 2021 года номинал в размере 3 тысяч рублей сгорел, и уже 1 января 2022 года было начислено на «Пушкинскую карту» пять тысяч рублей. В этом году значительно расширился перечень участников-организаций, которые можно посетить, имея «Пушкинскую карту». Для нашего региона это все без исключения театры и музеи, Орловская государственная филармония, Выставочный центр. Присоединяются индивидуальные предприниматели - прокатчики, которые привозят в наш город концертные программы. И с 1 февраля по «Пушкинской карте» возможно посетить орловские кинотеатры. Мы знаем, что на сегодня подключен кинотеатр «Современник», кинотеатр в ГРИНН-центре, и молодые люди смогут уже сегодня пойти в кино на отечественные фильмы. По «Пушкинской карте» на просмотр кинофильмов в течение года можно потратить не более двух тысяч рублей.



Хочу отметить, что «Пушкинская карта» действует на территории всей Российской Федерации, и молодые люди могут посетить любые мероприятия, в афише которых заявлен значок «Пушкинская карта».



Какого рода культурные мероприятия орловцы посещают с помощью «Пушкинской карты» чаще всего?



- По результатам посещения, мы видим, какое количество посетило то или иное учреждение билетов было куплено по «Пушкинской карте», потому что она учитывается в билетном процессе отдельно. Наиболее посещаемым является театр «Свободное пространство».



Оформить «Пушкинскую карту» можно на сайте «Госуслуги».





Юлия Опанасюк





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