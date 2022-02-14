понедельник 14.02.2022 18:51:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:50, 14 февраля 2022 года

Молодые орловцы могут смотреть отечественные фильмы бесплатно

Для этого нужно оформить «Пушкинскую карту». Карту могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Подробности рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.


 Сколько орловцев уже оформили «Пушкинскую карту»?

- На сегодняшний день 15,5 тысяч молодых людей Орловской области оформили «Пушкинскую карту». Хочу отметить, что запас - большой, это всего лишь одна треть от числа потенциальных участников в нашем регионе, и мы призываем всех воспользоваться таким замечательным проектом.

Сумма «Пушкинской карты» в этом году увеличилась, и расширился список мест, где её можно применить.

- Совершенно верно, 31 декабря 2021 года номинал в размере 3 тысяч рублей сгорел, и уже 1 января 2022 года было начислено на «Пушкинскую карту» пять тысяч рублей. В этом году значительно расширился перечень участников-организаций, которые можно посетить, имея «Пушкинскую карту». Для нашего региона это все без исключения театры и музеи, Орловская государственная филармония, Выставочный центр. Присоединяются индивидуальные предприниматели - прокатчики, которые привозят в наш город концертные программы. И с 1 февраля по «Пушкинской карте» возможно посетить орловские кинотеатры. Мы знаем, что на сегодня подключен кинотеатр «Современник», кинотеатр в ГРИНН-центре, и молодые люди смогут уже сегодня пойти в кино на отечественные фильмы. По «Пушкинской карте» на просмотр кинофильмов в течение года можно потратить не более двух тысяч рублей.

Хочу отметить, что «Пушкинская карта» действует на территории всей Российской Федерации, и молодые люди могут посетить любые мероприятия, в афише которых заявлен значок «Пушкинская карта».

Какого рода культурные мероприятия орловцы посещают с помощью «Пушкинской карты» чаще всего?

- По результатам посещения, мы видим, какое количество посетило то или иное учреждение билетов было куплено по «Пушкинской карте», потому что она учитывается в билетном процессе отдельно. Наиболее посещаемым является театр «Свободное пространство».

Оформить «Пушкинскую карту» можно на сайте «Госуслуги».


Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.