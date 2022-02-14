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11:55, 14 февраля 2022 года Орловские полицейские спасли потерявшего сознание водителя Первую помощь мужчине оказали подполковник Михаил Суханов и старший лейтенант Сергей Пастушенко.





Орловские наркополицейские оказали первую помощь водителю, потерявшему сознание на дороге, – сообщили в областном УМВД. Инцидент произошел на улице Раздольной. Навстречу машине подполковника Михаила Суханова и старшего лейтенанта Сергея медленно ехал «Фольксваген», и внезапно иномарка угодила в сугроб. Из-за блокировки дверей полицейским пришлось выбить стекло. Добравшись до мужчины, правоохранители положили его набок, очистили ему ротовую полость и вызвали скорую помощь. Спустя пару минут водитель очнулся, его передали медикам.





Артём Ежаков





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