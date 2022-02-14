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12:30, 14 февраля 2022 года 802 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 15 человек. Шестеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 89 679). Госпитализировано 15 человек.



Накануне выписано 288 жителей региона (всего – 72 947). Умерли шестеро. С начала пандемии в области скончалось 1 686 человек.





Артём Ежаков





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