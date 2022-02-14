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13:42, 14 февраля 2022 года В Орловской области сохраняется тенденция к уменьшению распространения бешенства животных За четыре года показатель удалось снизить с 56 случаев заболевания до одного.





В Орловской области сохраняется тенденция к уменьшению числа случаев заражения бешенством животных. Заболеваемость постепенно падает с 2018 года. Тогда в регионе подтвердилось 56 эпизодов, в минувшем году – лишь один. В 2022-м бешенство животных пока не фиксировалось.



Успехи в региональном правительстве объяснили плановой профилактической вакцинацией домашних животных. В целом, сейчас эпизоотическая ситуация в области остается стабильной.





Артём Ежаков





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