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12:42, 14 февраля 2022 года В минувшую субботу полторы тысячи орловцев встали на лыжи Орловщина приняла участие в «Лыжне России». За гонкой следила корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





В субботу, 11 февраля, орловцы приняли участие в лыжном забеге. «Лыжня России» по традиции привлекает к себе большое внимание. В Орловской области спортивные состязания прошли в десяти муниципалитетах и в областном центре. В Орле большой зимний праздник спорта принял парк Победы.



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «В парке Победы получилась неплохая трасса для лыжни. Она традиционно здесь была ещё до реконструкции, здесь тренировались наши спортсмены. Мы решили показать эту точку всем нашим жителям, возможно, кто-то её ещё не видел».

Лыжникам были предложены дистанции 1, 2 и 3 километра. Первыми на старт самой короткой дистанции вышли юные участники «Лыжни России». Справиться с задачей удалось не всем. Ребята постарше преследовали цель не просто победить, но и сдать норматив ГТО – это станет бонусом при поступлении в вуз. А людей золотого возраста больше привлекала не победа, а хорошее настроение и заряд бодрости.



Всего взяли старт на различных дистанциях порядка 1500 орловцев. Победители были награждены кубками и памятными медалями.





Анастасия Дорохова





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