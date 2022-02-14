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14:45, 14 февраля 2022 года Четверть орловских студентов безупречно сдала демонстрационный экзамен Испытание проходило по стандартам «Ворлдскиллс».





328 студентов из 1 334 представителей орловских техникумов, колледжей и вузов сдали демонстрационный экзамен на «отлично», – сообщили в областном правительстве. Испытание проходило по стандартам «Ворлдскиллс». Оно является формой государственной итоговой и промежуточной аттестаций выпускников учреждений профессионального образования.



Со следующего года участие в процедуре демонстрационного экзамена станет обязательным условием для получения диплома выпускниками техникумов и колледжей. В этом году наиболее успешно с теоретическими и практическими испытаниями справились студенты Мезенского педагогического и Орловского базового медицинского колледжей.





Артём Ежаков





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