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16:00, 14 февраля 2022 года В среду в Орле на три часа отключат светофоры на пересечении ул. Нормандия-Неман и Гагарина Об этом сообщили в городской администрации.





В связи с плановым техническим обслуживанием трансформаторной подстанции, 16 февраля 2022 года с 9:00 до 12:00 будут временно отключены светофоры, расположенные на пересечении ул. Нормандия-Неман и ул. Гагарина, – сообщили в мэрии Орла.



Фото из архива





Артём Ежаков





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