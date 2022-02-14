Жители Орловской области стали несколько реже жаловаться в Роспотребнадзор

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16:45, 14 февраля 2022 года
Жители Орловской области стали несколько реже жаловаться в РоспотребнадзорВ управлении подвели годовые итоги работы.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги работы в 2021 году. В нем жители региона оставили 1 858 заявок, что на 5% меньше показателя позапрошлого года.
Большинство жалоб – 54% – касалось нарушений прав потребителей в сфере услуг, в основном, ЖКХ, финансовых, услуг связи и бытового обслуживания. Остаток заявок пришелся на сферу розничной торговли.
В защиту прав потребителей Роспотребнадзор подал 28 исковых заявлений. В их пользу присуждено свыше 4,3 млн рублей.
Артём Ежаков