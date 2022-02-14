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16:25, 14 февраля 2022 года Сегодня – Международный день дарения книг По случаю праздника орловская Росгвардия подарила литературу детской библиотеке имени Пришвина.





14 февраля празднуется Международный день дарения книг. Он объединяет всех тех, кто не только сам любит книги, но и приобщает к чтению друзей и знакомых. И в этот день стало традицией вспоминать о том, что книга – лучший подарок.



Главная идея праздника – показать, что бумажная книга не теряет своей ценности в век технологий. Как правило, в этот день библиотеки получают в дар книги от орловских писателей и издателей, организаций и простых жителей. В этом году к акции присоединились сотрудники управления Росгвардии. Они подарили книги библиотеке имени Пришвина, а также всем маленьким жителям нашего города, положив их на полки буккросинга.



Сергей Захаров, помощник начальника управления Росгвардии по Орловской области: «Так как библиотека детская, решили подарить детские книги. Наши сотрудники принесли книги из дома. Надеемся, что наши книги найдут доброжелательных юных читателей».





Елизавета Капырина





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