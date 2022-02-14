Главная » Новости



16:30, 14 февраля 2022 года Орловский бобслеист Никита Иванов готовится к Первенству России С разгоняющим бобслейного экипажа встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





В эти дни в Пекине проходит зимняя Олимпиада. Один из главных видов спорта на этих соревнованиях - бобслей. Мы с нетерпением ждем хороших результатов от орловских спортсменов. Ну, а январь оказался урожайным для молодого, но очень перспективного бобслеиста из Орла.



Никита Иванов в 16 лет начал заниматься лёгкой атлетикой, спустя три года сменил спортивный профиль на чисто зимний. Через два года после первых тренировок орловец попал в сборную России по бобслею.



Никита Иванов, чемпион мира и Европы по бобслею среди спортсменов до 23 лет: «Я загорелся этим видом спорта. Здесь зашкаливает и адреналин, и много очень эмоций, выплеск эмоций. Я загорелся и мне дико понравилось».

Январь 2022 года для Никиты Иванова получился особенно урожайным на медали. Золото и бронза Чемпионата Европы в разных возрастных группах, первое и четвертое место на Чемпионате мира – все эти награды наш спортсмен завоевал будучи разгоняющим - так зовутся второй, третий и четвертый участник бобслейного экипажа.



Никита Иванов, чемпион мира и Европы по бобслею среди спортсменов до 23 лет: «Понравилось мне быть разгоняющим, всё очень захватывает дух, соперничество большое. С пилотами проще – если ты накатался, то тебе проще – не такая большая конкуренция. Ты по-любому будешь в спросе. А разгоняющему нужно каждый раз доказывать, что ты лучший».

В период недолгого отдыха Никита поддерживает форму в манеже. Легкоатлетическая подготовка важна для бобслеиста. Но не только.



Никита Иванов, чемпион мира и Европы по бобслею среди спортсменов до 23 лет: «Я понял, что тут недостаточно просто хорошо бегать. Недостаточно просто быть сильным. Потому, что есть такие персонажи – очень сильные, но при этом не бегут. Есть наоборот: могут бежать, но слабоватые».

Тренер Никиты по лёгкой атлетике - призёр чемпионата России Евгений Харин. Он объясняет успехи подопечного просто.



Евгений Харин, тренер Никиты Иванова по лёгкой атлетике: «Я бы назвал это «Попал в нужное место, в нужный час». Два года назад мы решили попробовать Никиту в бобслее. Это был порыв - просто попробовать. Он сразу показал отличные результаты. Ровно год назад на Первенстве России он стал вторым, что дало ему право попасть в сборную России».

Отдыхать между стартами молодому спортсмену осталось недолго. Первенство России должно состояться в марте.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2