понедельник 14.02.2022 18:52:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:30, 14 февраля 2022 года

Орловский бобслеист Никита Иванов готовится к Первенству России

С разгоняющим бобслейного экипажа встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


В эти дни в Пекине проходит зимняя Олимпиада. Один из главных видов спорта на этих соревнованиях - бобслей. Мы с нетерпением ждем хороших результатов от орловских спортсменов. Ну, а январь оказался урожайным для молодого, но очень перспективного бобслеиста из Орла.

Никита Иванов в 16 лет начал заниматься лёгкой атлетикой, спустя три года сменил спортивный профиль на чисто зимний. Через два года после первых тренировок орловец попал в сборную России по бобслею.

Никита Иванов, чемпион мира и Европы по бобслею среди спортсменов до 23 лет: «Я загорелся этим видом спорта. Здесь зашкаливает и адреналин, и много очень эмоций, выплеск эмоций. Я загорелся и мне дико понравилось».

Январь 2022 года для Никиты Иванова получился особенно урожайным на медали. Золото и бронза Чемпионата Европы в разных возрастных группах, первое и четвертое место на Чемпионате мира – все эти награды наш спортсмен завоевал будучи разгоняющим - так зовутся второй, третий и четвертый участник бобслейного экипажа.

Никита Иванов, чемпион мира и Европы по бобслею среди спортсменов до 23 лет: «Понравилось мне быть разгоняющим, всё очень захватывает дух, соперничество большое. С пилотами проще – если ты накатался, то тебе проще – не такая большая конкуренция. Ты по-любому будешь в спросе. А разгоняющему нужно каждый раз доказывать, что ты лучший».

В период недолгого отдыха Никита поддерживает форму в манеже. Легкоатлетическая подготовка важна для бобслеиста. Но не только.

Никита Иванов, чемпион мира и Европы по бобслею среди спортсменов до 23 лет: «Я понял, что тут недостаточно просто хорошо бегать. Недостаточно просто быть сильным. Потому, что есть такие персонажи – очень сильные, но при этом не бегут. Есть наоборот: могут бежать, но слабоватые».

Тренер Никиты по лёгкой атлетике - призёр чемпионата России Евгений Харин. Он объясняет успехи подопечного просто.

Евгений Харин, тренер Никиты Иванова по лёгкой атлетике: «Я бы назвал это «Попал в нужное место, в нужный час». Два года назад мы решили попробовать Никиту в бобслее. Это был порыв - просто попробовать. Он сразу показал отличные результаты. Ровно год назад на Первенстве России он стал вторым, что дало ему право попасть в сборную России».

Отдыхать между стартами молодому спортсмену осталось недолго. Первенство России должно состояться в марте.


Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.