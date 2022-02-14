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16:40, 14 февраля 2022 года На территории Духовно-православного центра «Вятский Посад» прошли Сретенские гуляния Один из двенадцати главных православных праздников – Сретение Господне – отмечается 15 февраля.





13 февраля на территории Духовно-православного центра «Вятский Посад» прошли Сретенские гуляния. Со сцены звучали поздравления в преддверии одного из двенадцати главных православных праздников - Сретения Господня.

Творческие коллективы дарили зрителям свои творческие номера, а современные богатыри демонстрировали свою силу и ловкость.



Развернулась здесь и ярмарка мастеров народных промыслов, желающие приняли участие в весёлых конкурсах, а самым необычным развлечением стало катание на собачьих упряжках и лошадях.



Сделать праздничный снимок на память можно было в фотозоне, а для тех, кто решил попробовать себя в народных промыслах, работали мастер-классы.





Анна Вайсергисер





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