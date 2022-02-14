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17:30, 14 февраля 2022 года Орловский ансамбль «Забава» выступит на детской фольклориаде Творческое состязание пройдёт летом в Чувашии.





Образцовый фольклорный ансамбль «Забава» Орловской детской школы искусств им. Кабалевского под руководством именитого педагога Ольги Соколовой выступит на первой детской фольклориаде, которая пройдет этим летом в Чувашии, – сообщает сайт мэрии Орла.



Творческое состязание призвано показать всё культурное многообразие традиций страны. Фольклориада объединит почти тысячу человек со всей России.



Фото с сайта мэрии Орла





Артём Ежаков





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