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6:47, 15 февраля 2022 года На поддержку орловского фермерства потратят миллионы рублей Об этом заявили в региональном правительстве.







В текущем году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в Орловской области направят 37,5 млн рублей, – заявили в региональном правительстве. Наибольшая часть финансирования направлена на бюджет грантов «Агростартап», – 24,4 млн. 10,1 млн уйдет на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Оставшиеся 3 млн предусмотрены для работы центра компетенций. Благодаря финансированию планируется создать 10 новых субъектов сельскохозяйственного МСП, вовлечь в аграрную потребительскую кооперацию 48 новых участников и принять 7 работников по программе «Агростартап».





Артём Ежаков





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