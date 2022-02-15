Орловские федеральные льготники начнут получать повышенные выплаты

Индексация составила 8,4%.

В России с 1 февраля на 8,4% повышена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают федеральные льготники: инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда РФ, а также некоторые другие категории граждан.



Одновременно на 8,4% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели выплаты, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля 2022 года увеличилась на 101,78 рубль и составила 1 313,44 рубля в месяц.