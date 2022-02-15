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9:05, 15 февраля 2022 года

В Орле пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья «Экосбор»

Мероприятие состоится уже в эту субботу, 19 февраля.


19 февраля в Орле пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья «Экосбор», – сообщили в мэрии. Горожане могут сдать макулатуру, книги для книжных домиков, пластиковые бутылки и плёнки, пластик с маркировкой 02 (hpde), крышки для экопроекта «Крышка-малышка», алюминиевые банки.
 
Прием будет организован с 10:30 до 13:00 в каждом из районов Орла и в Орловском муниципальном округе. Адреса представлены по ссылке. Вырученные средства будут направлены на поддержку тяжелобольных людей – участников акции «Ты не один».



Артём Ежаков


 
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