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9:30, 15 февраля 2022 года

Сегодня – День памяти воинов-интернационалистов

Обращение губернатора Орловской области


Сегодня – День памяти воинов-интернационалистов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков выпустил обращение к орловцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества:
 
 
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий!
Дорогие родные и близкие героев, жители Орловщины!
 
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
 
Мы склоняем головы перед памятью павших героев, навеки покрывших себя немеркнущей воинской славой. Вновь и вновь разделяем скорбь невосполнимых утрат с их родными и близкими. Орловчане всегда будут помнить подвиги героев-земляков – воинов-интернационалистов, участников других локальных войн и вооруженных конфликтов. Их мужество и отвага – пример для тех, кто сегодня исполняет служебный долг в горячих точках за пределами Родины, и конечно – для будущих защитников Отечества. 
 
Наш святой долг – знать имена своих героев, гордиться их подвигами, на их примере воспитывать орловскую молодежь патриотами России, продолжать работу по увековечению подвига воинов-интернационалистов.
 
От души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и добра!

Вечная память и вечная слава нашим героям!



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