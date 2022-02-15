Сегодня – День памяти воинов-интернационалистов

Обращение губернатора Орловской области

Сегодня – День памяти воинов-интернационалистов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков выпустил обращение к орловцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества:

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий!

Дорогие родные и близкие героев, жители Орловщины!

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Мы склоняем головы перед памятью павших героев, навеки покрывших себя немеркнущей воинской славой. Вновь и вновь разделяем скорбь невосполнимых утрат с их родными и близкими. Орловчане всегда будут помнить подвиги героев-земляков – воинов-интернационалистов, участников других локальных войн и вооруженных конфликтов. Их мужество и отвага – пример для тех, кто сегодня исполняет служебный долг в горячих точках за пределами Родины, и конечно – для будущих защитников Отечества.

Наш святой долг – знать имена своих героев, гордиться их подвигами, на их примере воспитывать орловскую молодежь патриотами России, продолжать работу по увековечению подвига воинов-интернационалистов.

От души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и добра!





Вечная память и вечная слава нашим героям!