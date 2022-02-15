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21:20, 14 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В деле залегощенского подозреваемого - два новых эпизода.

- Пенсионный фонд – в ответе за соцвыплаты. Тему «социального казначейства» обсудили на аппаратном совещании в администрации.

- Встреча перед Сретеньем. Праздничные гуляния прошли в Вятском Посаде.

- Орловцы покорили «Лыжню России». В зимнем спортивном празднике приняли участие более полутора тысяч человек.

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