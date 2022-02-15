В Орле к реальным срокам приговорены экс-глава регионального фонда капремонта и его подельники

Их признали виновными в хищении нескольких десятков миллионов рублей, выделенных на работы в многоквартирных домах.

Советский районный суд Орла приговорил к реальным срокам заключения бывшего директора некоммерческой организации «Региональный Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» Владислава Масленникова, гендиректора подрядной фирмы «Москомреставрация» Романа Елина, а также фактического представителя и руководителя этой компании Александра Дворецкого. Их признали виновными в особо крупном групповом мошенничестве, пособничестве в нем и получении коммерческого подкупа, – сообщили в СК и прокуратуре.



Следствие доказало, что между фондом и ООО «Москомреставрация» был заключен ряд соглашений на ремонт в многоквартирных домах в Орле и Ливнах. Работы не были доведены до конца, а их стоимость на бумаге была сильно завышена. Масленников закрыл глаза на нарушения, и за невоспрепятствование заключению договоров взял четверть от стоимости контрактов. Всего преступным путем он заработал более 36 миллионов рублей, а подрядчик похитил из фонда более 28 миллионов.



Решением суда Масленников приговорен к 7 годам общего режима и штрафу в размере свыше 73 миллионов рублей. Елин и Дворецкий получили по 5 лет каждый. Наказание все будут отбывать в колонии общего режима.