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20:33, 14 февраля 2022 года Андрей Клычков обратил внимание Юрия Парахина на гололёд в Орле Мэру Орла поручено заняться этим вопросом.





Во время очередного прямого эфира Андрея Клычкова обеспокоенные жители Орла обратили внимание губернатора Орловской области на скользкие дороги в областной столице. Клычков с проблемой согласился, поскольку с этим вопросом к нему обратилось множество орловцев.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Огромное количество жалоб было. Сейчас перепады погоды с плюса на минус, поэтому просьба – те реагенты, которые приобрели, использовать. Иначе у нас травмпункты наполнятся людьми».

Решение вопроса губернатор переадресовал мэру Орла Юрию Парахину.





Артём Ежаков





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