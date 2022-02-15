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10:00, 15 февраля 2022 года На строительство яслей на ул. Ливенской в Орле выделят многомиллионное финансирование Первый этап возведения должен быть завершен уже в сентябре.





На строительство яслей на 105 мест на ул. Ливенской в Орле выделят многомиллионное финансирование. В 2022 году из регионального бюджета для возведения объекта направят 116,6 млн рублей. Первый этап работ должен быть завершен уже в сентябре, – заявили в областном правительстве.



Объем финансирования проекта составляет почти 170 млн рублей. Вторую очередь детского сада планируется ввести в строй в 2025 году. Это будут самые большие ясли в Орле – на 1,2 тыс. кв. метров.





Артём Ежаков





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