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10:35, 15 февраля 2022 года В Ливенском районе непотушенная сигарета могла стать причиной гибели мужчины Пожар в поселке Совхозный произошел сегодня ночью.





Этой ночью в поселке Совхозный Ливенского района произошел пожар со смертельным исходом. О ЧП спасателей уведомили в 01:25. Горел жилой дом на две квартиры.



К прибытию пожарных пламя охватило одну из частей здания и грозило перекинуться на вторую квартиру, а также соседний дом. В очаге пожара обуглились стены, повреждены потолочные перекрытия.



В огне погиб мужчина 1967 года рождения. Один человек эвакуирован. Предварительной причиной ЧП называется нарушение правил пожарной безопасности при курении.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 10 раз, три из них пришлись на пожары, – заявили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото из архива









Артём Ежаков





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