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11:00, 15 февраля 2022 года Сегодня в ряде жилых домов Орла отключат отопление и электричество Неудобства продлятся несколько часов.





В мэрии Орла заявили, что 15 февраля до 16:00 по причине замены участка теплотрассы около д. 316 по ул. Комсомольской отключено отопление потребителей жилых домов № 300 – 338 (по чётной стороне) по ул. Комсомольской. Также с 14:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители домов по ул. Ленина, 39; ул. М. Горького, 20, 22, 24.





Артём Ежаков





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