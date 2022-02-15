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12:00, 15 февраля 2022 года 768 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 175 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 90 447). Госпитализировано 175 человек.



Накануне выписано 306 жителей региона (всего – 73 253). Умерли пятеро. С начала пандемии в области скончалось 1 691 человек.



Также в области на 1,8% снизился коллективный иммунитет к COVID-19. Сейчас показатель составляет 75,2%.









Артём Ежаков





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