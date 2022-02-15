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11:41, 15 февраля 2022 года В Орловской области проживает около двух тысяч ветеранов Афганской войны За героизм и мужество более 400 из них награждены боевыми наградами. О том, как живут те, кто прошёл горячие точки, в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» рассказал председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий Андрей Титов.











Антон Киселёв





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