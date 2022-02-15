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13:45, 15 февраля 2022 года В Богоявленском соборе Орла проходят службы для глухих Центр православных инвалидов по слуху был создан 12 лет назад. Каждое воскресенье участники общины присутствуют на богослужении с сурдопереводом.





В орловском Богоявленском соборе действует православный центр для инвалидов по слуху. Благодаря сурдопереводчикам люди могут принимать участие в церковных службах и не только.



Сергий Гаврюшин, протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «Отмечаем дни рождения, изучаем закон Божий, священное писание, историю церкви».

Проводником в мир звуков для участников центра всё это время является Алевтина Бакланова. Женщина работала в школе для глухих, а выйдя на пенсию, решила помогать прихожанам храма.



Как зайти в храм, как перекреститься, и что значит исповедаться? Ответы на эти вопросы Алевтина Александровна в прямом смысле своим подопечным объясняет на пальцах. Женщина не скрывает, несмотря на то, что язык глухих для неё за это время уже стал родным, перед каждым богослужением волнуется словно впервые.



Алевтина Бакланова, организатор работы с инвалидами по слуху: «При переводе службы нужно точно передавать все нюансы, это большая ответственность, и перед Богом ответственность».





Юлия Опанасюк





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