вторник 15.02.2022 19:39:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:45, 15 февраля 2022 года

В Богоявленском соборе Орла проходят службы для глухих

Центр православных инвалидов по слуху был создан 12 лет назад. Каждое воскресенье участники общины присутствуют на богослужении с сурдопереводом.


В орловском Богоявленском соборе действует православный центр для инвалидов по слуху. Благодаря сурдопереводчикам люди могут принимать участие в церковных службах и не только.

Сергий Гаврюшин, протоиерей Богоявленского собора г. Орла: «Отмечаем дни рождения, изучаем закон Божий, священное писание, историю церкви».

Проводником в мир звуков для участников центра всё это время является Алевтина Бакланова. Женщина работала в школе для глухих, а выйдя на пенсию, решила помогать прихожанам храма.

Как зайти в храм, как перекреститься, и что значит исповедаться? Ответы на эти вопросы Алевтина Александровна в прямом смысле своим подопечным объясняет на пальцах. Женщина не скрывает, несмотря на то, что язык глухих для неё за это время уже стал родным, перед каждым богослужением волнуется словно впервые.

Алевтина Бакланова, организатор работы с инвалидами по слуху: «При переводе службы нужно точно передавать все нюансы, это большая ответственность, и перед Богом ответственность».



Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.