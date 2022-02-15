вторник 15.02.2022 13:18:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:20, 15 февраля 2022 года

Продолжается голосование за Тургеневский дуб

На Международном европейском конкурсе «Дерево года-2022» орловская реликвия занимает второе место. Ещё есть время, чтобы отдать свой голос в поддержку Тургеневского дуба.


Тургеневский дуб погиб, не выдержав натиска урагана «Бенедикт». Но история, которую рассказали в Спасском-Лутовинове специально для европейского конкурса «Дерево года», настолько тронула организаторов, что они допустили к голосованию дуб, которого уже не было в живых. За все время существования конкурса это первый подобный случай.

Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «История дерева будет продолжаться. Мы посадим новое дерево, мемориализуем старое. И вы голосуете не за дуб, а за память, за Спасское-Лутовиново, за Орловскую область, вы голосуете за Россию».

Россия принимает участие в конкурсе «Дерево года» с 2018 года и стабильно входит в тройку лидеров. Тем более что оцениваются деревья не по красоте, размеру или возрасту, а по необычной истории и их связи с людьми. Одними из первых на просьбу из Спасского о поддержке откликнулись наши земляки.

Валерий Баринов, заслуженный артист России: «Он нам остался дорог, он остался в наших сердцах, он остался в нашей памяти. Он остался в словах великого русского писателя».

До 28 февраля каждый может отдать свой голос за дерево, которое стало символом Орловской области благодаря классику русской литературы. Уже сейчас к голосованию присоединились люди из разных регионов страны.

Александр Мисуркин, Герой России, летчик-космонавт: «У каждого из нас есть места, где мы восстанавливаемся, наполняемся теплом и энергией. Когда находишься вдали от Земли, в космосе, мысли о родном доме, обо всем, что любишь, обретают особую ценность. Но в России есть общие места силы, такие как Спасское-Лутовиново, где жил писатель Иван Сергеевич Тургенев, где создавал свои произведения, где посадил дуб, ставший для него, а потом и для многих россиян символом Родины».

Пока мы находимся на втором месте. На первом - тоже дуб, из Польши.

Тургеневский дуб представляет не просто наш регион, он представляет всю Россию, немыслимую без русской природы и литературы. И хотя его уже нет, длинная история его жизни осталась навсегда.

Спасскому важен каждый голос. Победа в этом конкурсе - популяризация и творчества Тургенева и одного из самых прекрасных уголков природы средней полосы России - усадебного парка. И отличный подарок к юбилею Спасского. Музею-усадьбе в этом году 100 лет.

Читайте также:Тургеневский дуб – в тройке лидеров



Эва Стасюлевич


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.