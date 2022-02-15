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12:20, 15 февраля 2022 года Продолжается голосование за Тургеневский дуб На Международном европейском конкурсе «Дерево года-2022» орловская реликвия занимает второе место. Ещё есть время, чтобы отдать свой голос в поддержку Тургеневского дуба.





Тургеневский дуб погиб, не выдержав натиска урагана «Бенедикт». Но история, которую рассказали в Спасском-Лутовинове специально для европейского конкурса «Дерево года», настолько тронула организаторов, что они допустили к голосованию дуб, которого уже не было в живых. За все время существования конкурса это первый подобный случай.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «История дерева будет продолжаться. Мы посадим новое дерево, мемориализуем старое. И вы голосуете не за дуб, а за память, за Спасское-Лутовиново, за Орловскую область, вы голосуете за Россию».

Россия принимает участие в конкурсе «Дерево года» с 2018 года и стабильно входит в тройку лидеров. Тем более что оцениваются деревья не по красоте, размеру или возрасту, а по необычной истории и их связи с людьми. Одними из первых на просьбу из Спасского о поддержке откликнулись наши земляки.



Валерий Баринов, заслуженный артист России: «Он нам остался дорог, он остался в наших сердцах, он остался в нашей памяти. Он остался в словах великого русского писателя».

До 28 февраля каждый может отдать свой голос за дерево, которое стало символом Орловской области благодаря классику русской литературы. Уже сейчас к голосованию присоединились люди из разных регионов страны.



Александр Мисуркин, Герой России, летчик-космонавт: «У каждого из нас есть места, где мы восстанавливаемся, наполняемся теплом и энергией. Когда находишься вдали от Земли, в космосе, мысли о родном доме, обо всем, что любишь, обретают особую ценность. Но в России есть общие места силы, такие как Спасское-Лутовиново, где жил писатель Иван Сергеевич Тургенев, где создавал свои произведения, где посадил дуб, ставший для него, а потом и для многих россиян символом Родины».

Пока мы находимся на втором месте. На первом - тоже дуб, из Польши.



Тургеневский дуб представляет не просто наш регион, он представляет всю Россию, немыслимую без русской природы и литературы. И хотя его уже нет, длинная история его жизни осталась навсегда.



Спасскому важен каждый голос. Победа в этом конкурсе - популяризация и творчества Тургенева и одного из самых прекрасных уголков природы средней полосы России - усадебного парка. И отличный подарок к юбилею Спасского. Музею-усадьбе в этом году 100 лет.



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Эва Стасюлевич





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