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15:35, 15 февраля 2022 года

В Орле продолжит работу детский выездной микрореабилитационный центр

Сейчас в помощи на дому нуждаются свыше полусотни ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития.


В Орле продолжится работа детского выездного микрореабилитационного центра «Дорогою добра», – сообщили в областной администрации. В регионе в помощи на дому нуждаются свыше полусотни ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Для работы специалисты получили инновационное реабилитационное и игровое оборудование. Это коммуникаторы для людей с ДЦП и адаптированные под них игры, карточки ПЭКС (англ. PECS, «коммуникационная система обмена изображениями») для альтернативной коммуникации, дидактические пособия, наборы логопедического оборудования, ортопедическое реабилитационное кресло, тренажер мозжечковой стимуляции, переносной массажный стол и многое другое.

В штате центра – логопед, педагог-психолог, социальный педагог, массажист, инструктор по адаптивной физической культуре. До пациентов они добираются в специально оборудованном автобусе. Проект действует на базе областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
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