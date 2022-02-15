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14:35, 15 февраля 2022 года Вторые торги на ремонт Красного моста в Орле не состоялись Подрядчика будут искать заново.





Торги по поиску подрядчика на ремонт Красного моста в Орле снова не состоялись. Это следует из определения конкурсной комиссии, опубликованного на сайте Госзакупок. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», – следует из опубликованных данных. Теперь поиск будут объявлять в третий раз.





Артём Ежаков





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